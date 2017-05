MIGRANTI: ROMANI-BRUNETTA, CHIAREZZA SU ONG 'COMPLICI' TRAFFICI (3)

3 maggio 2017- 19:17

(AdnKronos) - Una questione politica, quindi, per questo, sottolinea Malan, "il procuratore Zuccaro ha ritenuto suo dovere informare in sede politica chi ha la possibilità di intervenire dal punto di vista politico su questo flusso, costellato di tragedie e di crimini"."Solidarietà" quindi al magistrato, aggiunge Alicata, membro della commissione Difesa del Senato, "per gli attacchi violenti e inquietanti a cui è stato sottoposto". E in attesa dell'audizione di Moas, l'esponente azzurro stigmatizza i rappresentanti delle Ong, ascoltati "con animo libero, sgombro da qualsiasi prevenzioni e preconcetto" e nei quali "abbiamo invece ravvisato molta supponenza e molta iattanza", soprattutto in quelli di organizzazioni "a priori escluse per la loro correttezza proprio dal Procuratore Zuccaro, 'Save the Children' e 'Medici senza frontiere'".Anche il Comitato Schengen, annuncia la presidente Ravetto, ascolterà 10 Ong, soprattutto per approfondire quella che si configura come una "Dublino telefonica", che implica la "responsabilità di soccorso e di trasporto nel porto più sicuro del primo che viene chiamato". Polemica a questo proposito l'esponente azzurra con Tunisia e Malta, perchè "non ritengo accettabile che non siano rispettate da tutti i Paesi le regole del soccorso in mare. E su questo chiedo al governo un'azione diplomatica forte". Da Gasparri infine una frecciata al Movimento 5 stelle e alle scelte compiute fin qui in tema di immigrazione, salvo poi "qualcuno alla Camera che legge i giornali la mattina e siccome vanno di moda salta sull'argomento del giorno".