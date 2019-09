23 settembre 2019- 11:53 Migranti: Rosato, 'a Malta possibile svolta, con insulti Salvini il nulla'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Può essere il vertice della svolta, quello in cui ottenere qualcosa di concreto. Perché con gli insulti, le urla e le invettive di Salvini non abbiamo ottenuto nulla (se non alimentare la sua personale e perenne campagna elettorale)". Lo scrive in un tweet Ettore Rosato, di Italia Viva, commentando un articolo sul summit sui migranti a Malta con la ministra Luciana Lamorgese alla sua prima uscita pubblica.