MIGRANTI: ROSATO, SI FERMI INSOPPORTABILE CAMPAGNA CONTRO ONG

2 maggio 2017- 19:34

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "In questi giorni abbiamo assistito sgomenti al linciaggio mediatico delle Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Squadrismo di troll contro organizzazioni come Unicef, struttura dell'Onu che difende i diritti dei bambini. Un obbrobrio. Ribadisco, se qualcuno ha sbagliato paghi. Ma si fermi questa insopportabile campagna di discredito sul mondo del volontariato". Lo scrive su Fb il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato."Oggi il pm di Siracusa ha dichiarato che 'non risultano collegamenti fra Ong e trafficanti'. Ne siamo contenti. Eppure, nemmeno un tweet di commento da parte di Di Maio, che tanto si è prodigato nell'alimentare questo linciaggio vergognoso verso chi salva vite in mare. Anche il Copasir ha dichiarato che non c'è 'nessun dossier di 007 su rapporti Ong-scafisti', smentendo le accuse diffamatorie di Salvini"."Il solito, ipocrita, doppiopesismo: si strumentalizzano le parole di chi fa comodo e si ignorano quelle che non servono al proprio becero fine. 'Aspettiamo di leggere le carte' valga sempre e per tutti. Non solo quando fa comodo. E valga soprattutto per chi fa del salvataggio delle vite umane la propria missione", conclude Rosato.