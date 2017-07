MIGRANTI: ROZZA, STAZIONE CENTRALE MILANO NON è LUOGO DI SOSTA DELINQUENTI

26 luglio 2017- 16:29

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è bastato, continueremo fino a quando non sarà chiaro ai delinquenti che la Stazione Centrale non è luogo per sostare. Ringrazio gli agenti di Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale intervenuti oggi nell'operazione in piazza Duca d'Aosta". Con queste parole l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, commenta il blitz delle Forze dell'Ordine di oggi in Stazione Centrale."Il lavoro costante di identificazione - continua l'assessore - è stato un percorso concordato e condiviso con Questura e Prefettura. L'operazione di oggi va proprio in quella direzione, non abbassare la guardia e non lasciare spazio all'illegalità"."D'altra parte sono anche convinta che i luoghi per essere sicuri devono essere animati e vissuti da tutti i cittadini. Il controllo di oggi deve essere accompagnato da operazioni che rendano la piazza un punto d'attrazione" conclude Rozza.