MIGRANTI: SALA, DA FONTANA AFFERMAZIONI GRAVI, DOVE ANDREMO A FINIRE?

15 gennaio 2018- 21:13

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Siamo solo all'inizio della campagna elettorale e dobbiamo già fare i conti con dichiarazioni così gravi. Se continua così, Fontana prima del 4 marzo potrebbe dire che tutti quelli che si chiamano Calogero e vengono dalla Sicilia hanno un mese di tempo per tornare nella loro regione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene sulle parole del candidato del centrodestra per le elezioni in Lombardia, Attilio Fontana, che in un'intervista ha parlato di 'razza bianca'. "Scelgo l’ironia per commentare quanto detto dal candidato del centrodestra. E, anche se si è corretto dando la colpa ad un lapsus, mi chiedo: di questo passo, dove andremo a finire?", conclude Sala nel suo post su Facebook.