3 novembre 2018- 08:46 Migranti: Sala, rispondere a chi ha paura, sinistra non gridi a fascisti (2)

(AdnKronos) - E se da una parte Sala riconosce che "Salvini sa parlare a chi cerca sicurezza. È micidiale: è bravo in questo - dice - c' è poco da fare", non ci sta alle critiche sulle periferie abbandonate: "non è vero che a Milano siamo forti solo in centro. Il mio gradimento è al 60%". Certamente, il vicepremier e ministro dell'Interno "mette in difficoltà Di Maio e i 5stelle perché sembra più concreto. Ma quando festeggia per la vittoria di Bolsonaro in Brasile, mi spaventa".Per quanto riguarda il Pd, evidenzia Sala, al partito "manca prima di tutto un leader. Renzi un tentativo lo aveva fatto, salvo poi circondarsi di quattro fedelissimi. Il potere va diviso". Ora "il Pd non può ripartire da persone della mia età. In confronto a M5S e Lega, noi non siamo giovani e abbiamo facce usurate. Nando Pagnoncelli mi ha detto: 'Pensa alle ultime foto della campagna elettorale: Salvini era in piazza Duomo col rosario in mano; i grillini con i loro ministri, per dare l' idea di essere pronti a governare; la foto del Pd era la manifestazione antifascista a Macerata'. Lo dico da antifascista: è un errore - chiosa - usare l'antifascismo come simbolo della nostra esistenza politica". Per il sindaco di Milano ora il pd dovrebbe "presentarsi con il simbolo e il nome del Pd, perché piaccia o meno ha un senso; parlare di contenuti e temi contemporanei; fare liste con facce e logiche davvero nuove".