8 gennaio 2019- 20:38 Migranti: Salvini a alleati, su sbarchi mai mio ok, altrimenti...

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Non ci sarà mai l'ok mio o di un ministro della Lega ad ulteriori strappi". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb sugli sbarchi. "Malta con la complicità di altri paesi europei, Germania e Olanda, tiene lontano poche miglia dalla costa un barcone con 49 persone a bordo, chi se ne deve far carico? L'Italia no, con il mio ok no, con la mia complicità no". "Dobbiamo dimostrare nei fatti che in Italia da irregolari non si arriva più, semmai si torna indietro. Dove sono Parigi, Berlino, Amsterdam, i commissari europei, i leader della sinistra europea?", chiede il ministro dell'Interno. "In Italia-aggiunge- si arriva solo se si ha il permesso di arrivare. Altrimenti è il caos. Non cambio e non cambierò mai idea. Sono stufo di cedere ai ricatti dei trafficanti, lo dico con la massima sincerità e trasparenza ai colleghi di governo. Altrimenti.... altrimenti punto, punto, punto".