MIGRANTI: SALVINI A CEI, VOGLIO SOLO IMMIGRAZIONE CONTROLLATA

23 gennaio 2018- 21:33

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "La gente che incontro chiede delle regole e io sarò contento di dire al portavoce dei vescovi a cui ho chiesto un incontro, che io chiedo semplicemente una immigrazione limitata, controllata e qualificata, come c'è in Svizzera, in Canada o in Australia". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì."Se aiuti il mio Paese a crescere sei il benvenuto, puoi essere bianco o nero, giallo, rosso o verde. Ma semplicemente con cinque milioni di italiani disoccupati e cinque milioni di italiani in povertà io prima penso agli italiani in difficoltà. Non posso aprire le porte a tutto il mondo", conclude.