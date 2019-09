24 settembre 2019- 08:55 Migranti: Salvini a Conte, 'più arrivi, da Ue tante parole ma fatti zero'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - “In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, poteva dirlo subito”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.