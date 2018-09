30 settembre 2018- 11:25 Migranti: Salvini, a Crotone un tema contro di me, insegnante si scusi

Roma, 30 set. (AdnKronos) - “Purtroppo rimangono alcuni insegnanti politicizzati che fanno il tifo per la sinistra, ma non voglio credere che alcuni di loro siano arrivati a paragonare il mio decreto sulla sicurezza alle leggi razziali, come non voglio credere che una docente possa davvero parlare di allarme razzismo in Italia, visto che i dati dicono il contrario". Lo sottolinea il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in riferimento ad un tema che sarebbe stato assegnato al liceo scientifico “Filolao” di Crotone. “Il 5 settembre del 1938 -sarebbe stata la traccia da sviluppare- in Italia furono promulgate le leggi razziali. Oggi in Italia dopo 80 anni si registra un ritorno al razzismo, è una opinione diffusa che proprio il recente decreto in discussione al Parlamento, che riguarda l’immigrazione, contenga delle istanze razziste. Descrivi le leggi razziali e confronta il testo con il decreto di recente ideazione ed esprimi le tue riflessioni”. Un genitore ha segnalato il tema al segretario leghista di Crotone, Giancarlo Cerrelli, che poi ha informato il ministro Salvini e denunciato l’accaduto ai giornali locali. "Se fosse vero quanto segnalato da studenti e genitori di un liceo di Crotone, l’insegnante in questione -dice ancora il titolare del Viminale- dovrebbe scusarsi e cambiare mestiere, evitando di fare la militante politica in classe. Un abbraccio a quei ragazzi da parte di un papà che lavora per una scuola senza pregiudizi”.