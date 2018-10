4 ottobre 2018- 17:23 Migranti: Salvini a Saviano, non decido io arresto sindaco Riace

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Saviano mi ha dato del fascista come se io decidessi di arrestare il sindaco di Riace che non ho il piacere di conoscere. Se una Procura ha deciso di arrestarlo perchè ha favorito l'immigrazione clandestina è colpa mia? Lo Stato autoritario...". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.