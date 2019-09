24 settembre 2019- 09:12 Migranti: Salvini, 'accordo Malta una fregatura, contenti solo scafisti'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - L'accordo raggiunto a Malta "a me sembra una sola, una fregatura. Gli unici contenti sono gli scafisti, non so se il signor Conte se ne rende Conte...". Lo dice Matteo Salvini ai microfoni di Skytg24, parlando ironicamente di "geniale accordo".