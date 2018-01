MIGRANTI: SALVINI, BERLUSCONI MAI DETTO FONTANA NON ADEGUATO

16 gennaio 2018- 08:57

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Silvio Berlusconi non ha "mai detto" che Attilio Fontana non fosse adeguato come candidato presidente alla Regione Lombardia. Lo ha assicurato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io', dopo le polemiche di ieri sulla frase relativa alla razza bianca.