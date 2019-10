19 ottobre 2019- 21:57 **Migranti: Salvini, Conte in un mese ha aumentato sbarchi e morti'**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Io da ministro in un anno ho quasi azzerato l’immigrazione clandestina, lui in un mese ha riaperto i porti e aumentato gli sbarchi del 300% e purtroppo anche i morti. Incapace o complice?". Lo afferma Matteo Salvini, dopo che il premier Giuseppe Conte ha definito "inaccettabili" le parole del leader leghista a proposito dei morti in mare.