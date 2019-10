29 ottobre 2019- 18:57 Migranti: Salvini, 'è ricominciata la pacchia'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Per le navi delle Ong straniere cariche di immigrati ricomincia la pacchia, sindaci e governatori della Lega diranno di no ad ogni nuovo arrivo di clandestini". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.