24 ottobre 2018- 09:29 Migranti: Salvini, francesi li scaricano da noi come ladri, vergogna

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Macron è nettamente in minoranza in casa sua, lo abbiamo beccato: è da 15 giorni che di notte scaricano immigrati nei boschi italiani come i ladri, una cosa che grida vergogna al mondo". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.All'Eliseo "abbiamo chiesto spiegazioni, documenti, numeri, nomi - dice il ministro dell'Interno - di scuse non ce ne facciamo niente. La cosa che mi ha fatto più imbestialire è che ho passato l'estate a controllare i confini con Macron che mi insultava ogni quarto d'ora dandomi del razzista, fascista... e questi fanno tranquillamente i loro comodi. Che i francesi la smettano". Per il vicepremier, "Macron è in crollo, sta perdendo consensi, quindi ha scelto Italia e Salvini come bersaglio".