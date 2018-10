10 ottobre 2018- 09:40 Migranti: Salvini, gaffe su Riace? Chi non fa non sbaglia

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Quel video lo abbiamo preso da un grande quotidiano. Comunque chi non fa non sbaglia. Certo, staremo più attenti". Lo afferma Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai tre, tornando sulla vicenda del video di un pregiudicato pubblicato per attaccare Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.