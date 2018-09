24 settembre 2018- 13:41 Migranti: Salvini, giovedì in Tunisia, poi in Nigeria

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Giovedì avrà la mia prima missione in Tunisia, e la prossima sarà in Nigeria perché sono due paesi con cui c'è particolare frequenza di sbarco e presenza in Italia, quindi ci dedichiamo con particolare attenzione". Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sul dl sicurezza.