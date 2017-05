MIGRANTI: SALVINI IN STAZIONE CENTRALE MILANO, TRA CONTESTAZIONI E SELFIE

2 maggio 2017- 17:23

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Alcune contestazioni e vari selfie con immigrati in piazzale Duca d'Aosta a Milano per Matteo Salvini. Il segretario della Lega Nord è arrivato nel piazzale di fronte alla Stazione Centrale di Milano mentre era ancora in corso il controllo straordinario delle forze dell'ordine sulle centinaia di migranti che ogni giorno gravitano intorno alla stazione. Con il suo telefonino ha ripreso quanto stava accadendo, tramettendo tutto in diretta sulla sua pagina Facebook.Salvini ha battibeccato con diverse persone, in particolare con una guida turistica di origine tunisina e volontario come educatore nei servizi di accoglienza, che lo ha accusato, fra le altre cose, di razzismo. L'uomo è stato deriso dai numerosi leghisti accorsi in piazza con Salvini. Il segretario della Lega Nord si è anche prestato alle richieste di selfie da parte di diversi immigranti nord e centroafricani.