29 ottobre 2019- 13:39 Migranti: Salvini, 'inaccettabile affronto sbarco Ocean Viking'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Sarebbe un inaccettabile affronto per l'Italia se l'Ocean Viking, nave norvegese di ong francese, dovesse sbarcare per l'ennesima volta sempre e solo in Italia. Il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha già più che raddoppiato gli arrivi di clandestini: basta!". Lo dice Matteo Salvini.