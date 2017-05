MIGRANTI: SALVINI, NO ALL'IMMIGRAZIONE ALLA ONG E ALLA ALFANO

2 maggio 2017- 17:38

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "L'immigrazione regolamentata, limitata, controllata e qualificata è un valore positivo, l'immigrazione 'ad minchiam', alla Boldrini, alla Alfano, alla Mare Nostrum, alla Frontex e alle Ong è un casino che si ripercuote nelle nostre città". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, in Stazione Centrale a Milano in occasione dei controlli delle forze dell'ordine sui migranti. "Non c'è spazio per tutti -ha aggiunto- bisogna accogliere chi scappa dalla guerra, ma rimandare a casa tutti gli altri. Io sono anticlandestini e antispacciatori, ma gli immigrati regolari sono i benvenuti a Milano".