24 luglio 2019- 13:10 **Migranti: Salvini, 'non sono dama compagnia di Macron, chi crede di essere?'**

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Al vertice di Parigi sui migranti di lunedì scorso "non c'è andato nessuno. Non siamo dame di compagnia di Macron, che con tre o quattro giorni di anticipo convoca i ministri del resto d'Europa a Parigi su un suo documento che prevede che gli sbarchi siano solo in Italia. Ma chi sei? Siam mica tuoi dipendenti o tuoi camerieri?". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti fuori da Palazzo Chigi.