10 dicembre 2018- 17:11 Migranti: Salvini, obiettivo è immigrazione in Italia regolare e regolata

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Il mio obiettivo è che l'immigrazione in Italia sia regolare e regolata". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite della stampa estera.Il leader della Lega snocciola gli ultimi 'numeri' per dimostrare che grazie alla politica migratoria del governo giallo verde ''sono morte meno persone quest'anno rispetto all'anno scorso. Il numero di cadaveri rintracciati in acque di competenze italiane è inferiore nel 2018 rispetto all'anno scorso. Questi sono i numeri: duemila è meno di tremila...", precisa Salvini.