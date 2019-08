23 agosto 2019- 12:35 **Migranti: Salvini, 'Ocean Viking non sbarcherà in Italia'**

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - La Ocean Viking "questa nave norvegese di una Ong francese non porterà il suo carico di esseri umani in Italia. La notizia è ufficiale". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb