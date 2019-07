3 luglio 2019- 13:42 Migranti: Salvini, 'per giudice motovedetta è pedalò o canoa' (2)

(AdnKronos) - "Magari -aggiunge Salvini- ci sarà qualche giudice che dice pistole elettriche no, mandiamoli in giro con la fionda i nostri militari, con dei fiori. Le motovedette della Guardia di Finanza disarmiamole, ma anche le navi della Marina militare, gli aerei dell'Aeronautica, mettiamo dei tulipani, niente armi, margherite e tulipani per i poliziotti e i carabinieri e proviamo a fermare il traffico di droga con le margherite e i tulipani. A cosa servono queste Forze dell'Ordine che vanno in giro con il manganello e la pistola? Diamogli dei fischietti, dei ventagli perchè fa caldo, così alla prossima comandante Carola facciamo aria".