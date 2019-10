5 ottobre 2019- 13:04 Migranti: Salvini, 'primi effetti cura Conte, distribuzioni in tre province'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Mi hanno segnalato i primi devastanti risultati della nuova politica dei porti aperti e delle porte aperte. Arriva la circolare dal ministero dell'Interno e per colpa degli ultimi sbarchi cominciano le distribuzioni sui territori. Tre province sono le prime a sperimentare la cura Conte, la cura porti aperti, la cura c'è spazio per tutti, la cura nessun divieto alle Ong: trenta immigrati in provincia di Ancona, trenta in provincia di Avellino e trenta in provincia di Terni". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook."Marche, Campania ed Umbria -ha aggiunto- sono le prime tre regioni fortunate a provare sulla loro pelle gli effetti del governo di sinistra Conte-Renzi-Di Maio, chiacchieroni che hanno triplicato gli sbarchi. E adesso tornano sui territori quelle decine, centinaia, migliaia di immigrati che noi avevamo stoppato. Qualcuno festeggia perchè tornerà a far quattrini, però non è una buona notizia per gli immigrati regolari e per bene che sono qua con i documenti a posto e per milioni di italiani che pensavano e speravano di aver fermato questo pozzo senza fondo".