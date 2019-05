18 maggio 2019- 20:51 Migranti: Salvini, 'proteggere frontiere Ue non redistribuire'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Il nostro obiettivo è di cambiare l'Europa non per dividerci i migranti in giro per l'Europa, ma per proteggere i confini e le frontiere esterne". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella, su Sky Tg 24, commentando le affermazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che lo ha invitato a convincere gli alleati europei sovranisti ad accogliere i migranti. "Non sono tifoso del detto mal comune mezzo gaudio -ha proseguito il titolare del Viminale- ne mandiamo un po' in Polonia, un po' in Finlandia, un po' in Lussemburgo, un po' in Lituania. Un Paese serio, un Continente serio fa entrare chi merita, come l'Australia, gli Stati Uniti, il Canada, la Svizzera e tanti Paesi islamici, dove se decidessimo di andare dovremmo dare documenti, conto corrente, titolo di studio, professione. Questo è l'obiettivo, non redistribuire: proteggere le frontiere, cosa che fa parte del diritto di uno Stato, di un Continente".