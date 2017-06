MIGRANTI: SALVINI, RAGGI CHIUDE CAMPI ROM MA POI GLI PAGA BOLLETTE

13 giugno 2017- 21:20

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Il problema dei Cinquestelle, della Raggi e di Grillo è che un giorno dicono una cosa il giorno dopo ne fanno un'altra. La Prefettura di Roma non troppo tempo fa ha emesso un bando che prevede 103 milioni di euro per gli immigrati a Roma e Provincia e la Raggi non ha fatto niente. La Raggi dice sgombro i campi rom, peccato che gli voglia dare 10mila euro a famiglia per pagarsi l'affitto e le bollette della luce e del gas, secondo me è una follia". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Giovanni Floris per la puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7. "Il campo rom lo sgombri -ha aggiunto il leader del Carroccio- ma senza regalare 10mila euro a qualcuno per pagargli l'affitto e le bollette. Quando la Guardia di Finanza entra in questi campi trova più soldi, più oro, più macchine, più orologi, più contanti di quelli che lei, io e l'intero studio abbiamo tutti quanti". E per chi si trovasse senza casa, "se sono italiani -ha concluso Salvini- si mettono in fila per una casa popolare come fanno tutti gli altri cittadini italiani che non hanno le bollette pagate".