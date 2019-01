8 gennaio 2019- 20:17 Migranti: Salvini, rispetto colleghi governo ma su sbarchi non cambio idea

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Non cambierò mai idea, non solo da ministro ma da padre. Un cedimento oggi significherebbe riaprire le porte al traffico di essere umani. Non cambierò mai idea. E lo dico col massimo rispetto dei colleghi di governo: se qualcuno accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e Ong non farà un buon servizio nè a quelle delle donne e qui bambini, nè all'Italia nè all'Africa". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. "Non cambio e non cambierò mai idea. Poi ognuno si prende le responsabilità delle sue scelte. Chiaro? Lo dico col massimo rispetto dei colleghi di governo e del contratto".