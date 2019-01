5 gennaio 2019- 14:31 Migranti: Salvini, Rossi pensa a clandestini noi a italiani (2)

(AdnKronos) - "Ci sono 119mila toscani (pari a 53mila famiglie) -ricorda Salvini- in condizioni di povertà assoluta, si contano quasi 22mila domande per ottenere una casa popolare in tutta la Regione, si registra una sanità criticata da medici e utenti per le liste d'attesa, i tagli e i turni di lavoro massacranti. Eppure il governatore Enrico Rossi straparla del decreto sicurezza".