18 maggio 2019- 20:44 Migranti: Salvini, 'sarebbe una gioia incontrare Papa Francesco ma mai chiesto'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Incontrare Papa Francesco "sarebbe una gioia, non l'ho mai chiesto. Vedo articoli surreali sui giornali in cui io ho chiesto incontri che mi vengono negati. Non l'ho mai chiesto e sicuramente mi piacerebbe farlo in futuro". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.