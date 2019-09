23 settembre 2019- 21:32 Migranti: Salvini, 'se c'è cambio atteggiamento Ue merito mio, ma c'è resa'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Se sui migranti da parte dell'Europa c'è un atteggiamento diverso è "dovuto al fatto che quel brutto e cattivo di Matteo Salvini ha solevato il problema. Fossimo rimasti ai Renzi, ai Gentiloni, ai Monti, ai Letta, staremo parlando del nulla. Siccome adoro i numeri, i fatti, i numeri mi dicono che forse verranno redisribuiti il 10 percento di coloro che sbarcano in Italia, nel frattempo in questo mese di settembre gli sbarchi sono aumentati del 50 per cento rispetto al mese di settembre dell'anno scorso. Più resa incondizionata di così, basta andare a Lampedusa per rendersi conto di quello che sta succedendo". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post.