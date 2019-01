19 gennaio 2019- 16:25 Migranti: Salvini, 'se riapri porti ritornano i morti'

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Il naufragio di queste ore è la dimostrazione che se riapri i porti, che se permetti che tutti vaghino nel mar Mediterraneo imponendo le loro leggi alla faccia dei leggi dei singoli Paesi, ritornano i morti. Quindi no, no, no, cuori aperti per chi scappa davvero dalla guerra ma porti chiusi, per Ong, trafficanti e tutti gli altri". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.