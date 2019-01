19 gennaio 2019- 16:49 Migranti: Salvini, 'se riapri porti ritornano i morti'(2)

(AdnKronos) - Salvini poi replica a un tale Michele che gli dice "sono morte 112 persone in mare, di certo santo lei non è". "Amico mio -afferma il ministro- perchè sono morte queste 112 persone? Perchè le ha fatte partire Salvini? Perchè le ha illuse Salvini? Perchè le ha messe Salvini su un gommone mezzo sgonfio che dopo qualche ora è andato giù? O forse perchè qualche scafista, qualche trafficante è in contatto e ha certezze del fatto che i suoi soldi se li guadagna perchè poi qualcuno quei poveretti li recupera e li porta in Italia e in Europa?" "Caro Michele, quelle 112 persone non sarebbero morte, non dovevano morire, non dovranno più morire, perchè nei loro Paesi, con vie regolari, con Onlus e associazioni per bene, con Ong per bene e volontari per bene, si distinguono coloro che scappano dalla guerra, e sono pochi, e coloro che non scappano da nessuna guerra e non hanno diritto a partire e ad arrivare. Caro Michele, prova ad andare tu domani mattina in Australia, in Svizzera, in Canada, negli Stati Uniti, in Germania".