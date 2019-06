12 giugno 2019- 17:04 Migranti: Salvini, 'Sea Watch? Nessun naufragio sono viaggi illegali organizzati'

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - La Sea Watch, oggi intervenuta al largo delle coste libiche salvando 52 migranti, non ha agito adottando la legge del mare. Ne è convinto il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "questi non sono naufragi, sono viaggi organizzati illegali a pagamento, sono viaggi organizzati a pagamento dagli scafisti - scandisce rientrando a casa da Palazzo Chigi - non ho mai conosciuto naufraghi a pagamento. Se ci sono delle leggi si rispettano le leggi".