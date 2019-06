21 giugno 2019- 20:12 Migranti: Salvini, 'Sea Watch? nessun porto italiano per chi infrange legge'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Non do nessun porto italiano a chi infrange la legge". Lo dice Matteo Salvini a proposito di Sea Watch a 'Zapping'. "Io gli scafisti, le Ong che non rispettano la legge, i trafficanti di esseri umani, di armi e droga, io li combatto".