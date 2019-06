12 giugno 2019- 16:58 Migranti: Salvini, 'Sea Watch? Ora c'è dl sicurezza bis, non finiranno in Italia'

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - I migranti soccorsi oggi dalla Sea Watch a largo delle coste libiche finiranno in Italia? "Non penso proprio, anche perché ora nel dl sicurezza bis che abbiamo approvato ieri c'è una norma che prevede la confisca dei mezzi pirati che non rispetta leggi e indicazioni. A parte che son due tre volte che l'hanno fermata e l'hanno rilasciata, chiedete in Procura perché... Io non faccio il procuratore". Così Matteo Salvini, risponde alle domande dei cronisti. "Oggi questi signori - prosegue - sono intervenuti al di fuori delle leggi e delle indicazioni, perpetuando l'ennesimo atto illegale".