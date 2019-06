12 giugno 2019- 17:08 Migranti: Salvini, 'Sea Watch? Ora c'è dl sicurezza bis, non finiranno in Italia' (2)

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Sono in acque libiche - prosegue - se vogliono salvare vite umane vanno in Libia o in Tunisia o a Malta... L'Italia è lontana. Se vogliono venire in Italia evidentemente non vogliono salvare vite ma infrangere la legge".