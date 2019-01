2 gennaio 2019- 17:56 Migranti: Salvini, sindaci fanno dispetto a cittadini non a me

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Il decreto sicurezza dà un taglio all'enorme business dell'immigrazione clandestina: magari qualcuno di questi sindaci rimpiange il business miliardario legato all'immigrazione clandestina. Fate quello che volete: rispettate la legge, non rispettate la legge. No problem, non fate un dispetto a Salvini, fate un dispetto ai palermitani, ai napoletani, ai milanesi, agli italiani che vogliono semplicemente un po' più di tranquillità". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook."Quindi -aggiunge- fate quello che credete, non mi rovinate il sonno, non mi rovinate le giornate. Dispiace che ci siano dei politici pagati dai cittadini italiani e dagli immigranti regolari presenti in Italia che sono i benvenuti e invece fanno i fenomeni".