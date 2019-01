2 gennaio 2019- 18:35 Migranti: Salvini, sindaci plaudono Mattarella e contestano decreto firmato (3)

(AdnKronos) - "Immagino -insiste Salvini- che rinunciate anche a tutti i soldi che il decreto e il governo aggiungono per le vostre città. Solo per Palermo: più di mezzo milione per la videosorveglianza: più di un milione e duecentomila euro per la sicurezza urbana; duecentomila euro per il progetto scuole sicure. Cosa fate, prendete i soldi e boicottate il decreto?".