24 settembre 2018- 13:25 Migranti: Salvini, sospensione asilo anche in caso pericolosità sociale

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Per i richiedenti asilo la sospensione della domanda d'asilo è prevista in caso di pericolosità sociale o in caso di condanna in primo grado. Questa è stata una delle sintesi raggiunte". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando di essersi ispirato, per la stesura della norma, a un episodio di cronaca, ovvero quella degli autisti di autobus "massacrati" a Como. "Se il questore valuterà particolarmente pericoloso - spiega Salvini - un richiedente asilo, potrà sospendere la domanda". "C'è anche un passaggio all'autorità giudiziaria - puntualizza Conte - perché collegata al Cpr".