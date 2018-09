19 settembre 2018- 20:04 Migranti: Salvini, spostiamo soldi da immigrazione a sicurezza

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Stiamo raddoppiando i centri, stiamo riducendo i costi: queste operazioni e minori sbarchi -da 100mila a 20mila– significano un risparmio di almeno un miliardo e mezzo di euro all’anno (e un miliardo e mezzo è tanta roba). Una piccola parte, circa 400 milioni li reinvestiremo in assunzioni di poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco: quindi, stiamo spostando dei soldi che pagano gli italiani dall’immigrazione alla sicurezza". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista a 'Stasera Italia', nella puntata in onda su Retequattro.