13 luglio 2018- 18:41 Migranti: Salvini, tengo duro, in tanti a pensarla come me

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - "Io tengo duro, so che siete, siamo in tanti a pensarla così. #insiemesipuò". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rilanciando la notizia sul barcone con 450 migranti a bordo diretto verso le nostre coste e rispetto al quale il responsabile del Viminale ha annunciato la linea dura: "non deve arrivare in Italia".