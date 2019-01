19 gennaio 2019- 16:46 **Migranti: Salvini, 'tornano Ong e scafisti fanno partire**

Roma, 19 ge(AdnKronos) - "Sarà una coincidenza che da tre giorni c'è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della Libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano e poi si contano i morti e i feriti?" Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, dopo il naufragio avvenuto nel mar Mediterraneo."Se lo scafista sa che se mette in mare questi disperati c'è la possibilità che qualcuno possa tornare a fargli guadagnare quattrini -aggiunge il titolare del Viminale- torna a farlo. Più ne partono, più nei muoiono".