29 gennaio 2019- 21:02 Migranti: Salvini, Ue si muove su Sea Watch? Nostra linea paga

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Fino a ieri l'Europa se ne fregava, guarda caso nelle scorse ore la Commissione europea ha cominciato a muoversi, la Germania ha offerto disponibilità: vuole dire che la nostra linea paga". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a 'Dimartedì' su La7, a proposito della vicenda Sea Watch. "I 47 - ha ribadito - sbarcheranno quando l'Europa si ricorderà di esistere e farà la sua parte. Oggi abbiamo risvegliato il buon cuore della Germania". "Il Senato e gli italiani devono decidere se sto facendo qualcosa che è nell'interesse del popolo italiano o no - ha inoltre affermato - Ci sono segnalazioni precise che sui barconi si infiltrano spacciatori, delinquenti, terroristi. In Tunisia ci sono almeno 3mila combattenti islamici. Ad ogni barcone che arriva in Italia illegalmente dirò di no. Se per qualche magistrato è sequestro di persona per me è difendere i confini del mio Paese".