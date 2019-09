11 settembre 2019- 11:53 Migranti: Salvini, 'Zingaretti chiede ingresso Ocean Viking? Ottimo inizio...'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il “nuovo” governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti...". Lo scrive su Twitter l'ex ministro Matteo Salvini. Ieri il segretario del Pd Zingaretti aveva chiesto l'ingresso in acque territoriali della nave ong.