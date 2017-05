MIGRANTI: SAMI (UNHCR), STRATEGIA TRAFFICANTI è ORGANIZZARE PARTENZE IN MASSA

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Notiamo che c'è una strategia deliberata dei trafficanti di esseri umani di fare partire i migranti sempre più in massa e in condizioni sempre più precarie. Fanno riempire i gommoni sempre di più. E lo dimostrano gli ultimi due naufragi". E' quanto dice all'Adnkronos Carlotta Sami, portavoce Unhcr, commentando i naufragi del mare che avrebbero provocato la morte di almeno duecento migranti, tra cui numerosi bambini e tante donne. "Il gommone naufragato ieri, provocando 82 morti - spiega Carlotta Sami - è affondato neppure 7 o 8 ore dalla partenza dalla Libia. A bordo c'erano 182 persone, come mi dicono i colleghi in Libia, cinquanta persone sono sopravvissute"."Per noi è un momento di grande allarme, perché le vittime del mare durante le traversate sono sempre di più. Ricordo solo che dall'inizio dell'anno le vittime sono oltre 1.300, tra cui tante donne e molti baimbi piccoli - dice ancora Carlotta Sami - Proprio ieri ha voluto commentare la situazione anche il nostro Alto Commissario per i rifugiati da Ginevra, Filippo Grandi, che anche ieri ha ribadito che il salvataggio è un principio fondamentale che richiama all'umanità di tutti noi e che non può subire nessun compromesso". Per Carlotta Sami, il "fatto che la situazione non sia risolta lo dimostrano questi 1.300 morti solo quest'anno, quindi molti più dell'anno scorso".