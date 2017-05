MIGRANTI: SAMI (UNHCR), STRATEGIA TRAFFICANTI è ORGANIZZARE PARTENZE IN MASSA (2)

8 maggio 2017- 15:03

(AdnKronos) - "E dire che siano i salvataggi a provocare queste partenze non è corretto - aggiunge ancora Carlotta Sami - e a confermarlo ci sono le ricerche approfondite e neutrali che dimostrano come i salvataggi in mare non siano un fattore di attrazione. La gente parte per la disperazione". Ma come si fa a evitare tutti questi morti in mare? "A noi risulta evidente il grido di aiuto che la Guardia costiera italiana fa continuamente di fronte a questa ondata di partenze massiccia". "Bisogna intervenire alla radice della questione, prima che le persone vengano catturate nel deserto - dice ancora Carlotta Sami - Una settimana fa l'Unhcr ha aperto un sito vicino al deserto. C'è bisogno di un lavoro congiunto dei paesi europei e quelli africani. E poi gli sforzi per risolvere i conflitti dovrebbero essere moltiplicati". Sulle ong e le polemiche giudiziarie Carlotta Sami non si è voluta esprimere: "Noi non commentiamo - dice - crediamo che ci siano stati già troppi commenti in assenza di fatti concreti. Siamo in attesa del report della Commissione del Senato che ci auguriamo porti chiarezza. Ci auguriamo che tutti i responsabili siano in grado di stabilire l'assoluta necessità di salvare vite umane".