MIGRANTI: SANTELLI (FI), GOVERNO SALVA BANCHE E SACRIFICA SUD A UE

1 luglio 2017- 16:13

(AdnKronos) - In cambio della elasticità sulla manovra finanziaria e dell'ok al decreto salva banche l'Europa lascia l'Italia al suo destino sui migranti. L'Europa ci mortifica e annuncia che nemmeno ascolterà le richieste di Gentiloni e Alfano perché non considera l'Italia e ci lascia almeno altri 300 mila sbarchi fino a fine anno". Lo afferma Jole Santelli, deputata di Forza Italia."Pur di ottenere elasticità nella manovra e di avere il via libera sul decreto salva banche -aggiunge- si svende il Sud che, a differenza dei proclami di Minniti, sarà vittima di un'ondata devastante. Il progetto Mogherini di 40 milioni per sostenere la Guardia costiera libica non è nemmeno andato in porto. Siamo allo sbando più totale, a una politica degli annunci di Minniti mentre il Sud sarà sacrificato sull'altare dei compromessi".