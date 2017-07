MIGRANTI: SARDONE (FI), CONCENTRARE RISORSE SU PROFUGHI NON SU CLANDESTINI

1 luglio 2017- 19:12

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - "Leggo dell'arrivo a Milano di famiglie provenienti da Siria e Iraq e della necessità di offrire un giusto sostegno e adeguati spazi per queste persone che scappano dalla guerra. Auspico massimo impegno e attenzione da parte del Comune verso questi disperati a cui Milano deve garantire solidarietà e aiuto". Ad affermarlo Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia"."Lo stesso assessore Majorino segnala che è un fenomeno nuovo dopo circa un anno e mezzo in cui questo flusso si era fermato verso Milano. E' evidente che negli ultimi 18 mesi a Milano siano arrivati migliaia di immigrati di cui la stragrande maggioranza non ha diritto di stare in Italia. Sempre Majorino ha parlato del sostegno offerto dal Comune a 1600 immigrati a cui è stato rifiutata la richiesta d'asilo o irregolare sul territorio italiano. Di fronte a questi numeri - evidenzia Sardone - mi sento di chiedere, per l'ennesima volta, al Comune di concentrarsi nell'assistenza a italiani in difficoltà e profughi provenienti da aree di guerra e di segnalare alle forze dell'ordine per il rimpatrio, se possibile, i tanti clandestini in città". "Purtroppo, invece, è sempre più evidente che il Comune, schiavo della sua ideologia immigrazionista a tutti i costi, sia più incline allo slogan 'nessuno è illegale, diritti per tutti' piuttosto che a impegnarsi per far rispettare la legge per chi non ha diritto di stare in Italia. E' il momento che a Palazzo Marino si capisca che, per il bene della città, sarebbe utile ripensare le priorità e non rischiare, visti i numeri, di far diventare Milano un enorme centro accoglienza a cielo aperto" conclude il consigliere azzurro.